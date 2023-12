Rio Grande do Sul

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Modelos projetam chuva irregular pelo território gaúcho com volumes altos concentrados em pontos isolados, especialmente da Metade Oeste. A temperatura despenca e em muitas regiões não alcança sequer 20°C. Portanto, o calor dá uma trégua. Na faixa Norte, sobretudo, no Médio e Alto Uruguai o abafamento segue e a temperatura se aproxima de 30°C. Amanhã e na quarta-feira o tempo seguirá úmido com pancadas de chuva pelo Estado. A partir de quinta-feira o tempo firma.

Porto Alegre

A semana começa com muitas nuvens, pancadas de chuva e pouca variação térmica. A temperatura fica amena. Amanhã, o tempo segue úmido com temperatura agradável. Na quarta-feira, o abafamento retorna com aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde.