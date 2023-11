Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A queda na pressão atmosférica irá propiciar a formação de fortes áreas de instabilidade com elevado risco de tempo severo. Ao longo dessa segunda-feira tempestades com raios, vendavais isolados e eventos de chuva forte irão cruzar o Estado com potencial de transtornos. Em geral, áreas da Metade Oeste e Norte deverão ser as mais afetadas com grandes volumes de chuva em poucas horas, o que poderá gerar alagamentos. Com o predomínio das nuvens a tendência é de a temperatura não subir, porém, com sensação de abafamento.

Porto Alegre

As nuvens predominam com pancadas de chuva a qualquer hora. Poderá chover forte em alguns momentos com risco de temporais. Na terça-feira, modelos indicam volumes altos de chuva com potencial de alagamentos na cidade e Região Metropolitana. A temperatura oscila pouco, mas segue abafado.