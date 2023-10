Rio Grande do Sul

Nas próximas horas um ciclone extratropical se forma no mar a sudeste do Rio Grande do Sul distante da Costa. No continente gaúcho, o tempo seguirá instável com variação de nuvens, eventual abertura de sol e pancadas de chuva. De forma isolada não se afasta a ocorrência de chuva forte. Os acumulados de precipitação serão irregulares ao longo do dia. Apesar da instabilidade, o abafamento predomina. O vento se intensifica no turno da noite na faixa litorânea com rajadas ao redor de 50 a 70 km/h. O mar fica agitado nos próximos dias.

Porto Alegre

O tempo fica instável e abafado em Porto Alegre hoje. Amanhã, o sol aparece entre nuvens e, com vento sul persistente, a temperatura e a sensação térmica entram em declínio. Na sexta o sol predomina e a temperatura deve subir. À noite a chuva poderá retornar a região.