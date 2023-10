previsao do tempo

Rio Grande do Sul

A MetSul adverte para um começo de semana de temporais e chuva forte em diversas partes do território gaúcho. Áreas de instabilidade ingressam no Estado pelo Oeste e Noroeste e depois se espalham. Intervalos de melhoria e aberturas de sol podem ocorrer, contudo, em vários momentos do dia a chuva poderá ocorrer forte, com alta incidência de raios e risco de queda de granizo. Volumes altos num curto espaço de tempo elevam o risco de alagamentos e inundações. Amanhã o tempo seguirá instável e com temporais, sobretudo, na Metade Norte.

Porto Alegre

A chuva retorna nesta segunda e terça-feira para a Capital. Eventos de chuva forte com raios e potencial para granizo isolado deverão ocorrer em diversos momentos. A partir de quarta, a instabilidade se afasta e a tendência é de vários dias de sol e nuvens com elevação da temperatura.