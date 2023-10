Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, o tempo firma por todas as regiões com previsão de frio mais amplo no começo da manhã. A mínima tende a baixar de 10°C em muitas áreas com expectativa das menores marcas ocorrerem nos Campos de Cima da Serra e na Serra Sudeste. Durante a tarde o tempo firme propicia maior aquecimento com máximas mais agradáveis. No sábado, o tempo fica ensolarado com grande amplitude térmica. No domingo poderá voltar a chove na faixa Norte.

Porto Alegre

Previsão de poucas nuvens, mas ainda sem aquecimento significativo à tarde. No fim de semana, o tempo tende a ficar firme com amplas aberturas de sol e maior amplitude térmica. Na noite de domingo, as nuvens aumentam com tendência de chuva na madrugada de segunda.