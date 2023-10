Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com frio em cidades da Metade Sul e Oeste do Estado. A temperatura mínima deverá oscilar entre 4 e 6°C. O ar seco domina as condições do tempo na região com previsão de céu claro desde cedo. Já nas faixas Norte e Leste ocorrem períodos de maior nebulosidade, e não se afasta a ocorrência de garoa esparsa, sem previsão de volume expressivo. O vento predomina frio do quadrante sul/sudeste. Atenção ao risco de cheia nas bacias do rio Uruguai e Taquari. Amanhã, o tempo fica firme, porém, na quarta-feira, a chuva retorna.

Porto Alegre

O tempo fica úmido com muitas nuvens e chance de garoa esparsa. A temperatura fica amena. Amanhã o tempo fica mais aberto e ensolarado com previsão de maior amplitude térmica na Capital. A quarta-feira começa com aberturas de sol e abafamento, porém, volta a chover à tarde.