Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Mais um dia de tempo instável e com risco de temporais isolados na Metade Sul do território gaúcho. A expectativa para esta sexta-feira é de a chuva se espalhar mais na direção do Centro e Leste do Estado. Há risco inclusive de que isso já ocorra entre a madrugada e o turno da manhã. A previsão é de pancadas de chuva com risco de temporais com vento, raios e granizo. Na divisa com Santa Catarina e no Noroeste, predominam o ar seco e quente com previsão de a temperatura disparar com marcas ao redor de 36 a 38°C.

Porto Alegre

De acordo com saídas mais recentes de modelos atmosféricos, o tempo fica instável com pancadas de chuva por vários dias seguidos na Capital e região. Não quer dizer que não ocorram melhorias e sol, mas tende a predominar as nuvens e as pancadas de chuva com risco de temporais.