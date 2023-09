Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A MetSul adverte que uma frente fria irá cruzar o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira com risco de chuva forte e temporais. A instabilidade irá avançar em formato de linha com elevado risco de vendavais isolados, sobretudo, na primeira metade do dia. Os volumes de chuva poderão ser altos, pontualmente com raios e granizo. Com o tempo instável a temperatura oscila pouco. O vento passa a ingressar do quadrante sul da tarde para a noite. A situação dos rios ainda é muito preocupante com a manutenção da cheia em diversas bacias do Estado. A chuva dará uma trégua entre a tarde de sábado e o começo da segunda.

Porto Alegre

A frente fria deixará o tempo instável com muitas nuvens e pancadas de chuva em Porto Alegre. Pode chover forte com temporais em pontos isolados. O sábado começa com chuva, porém, o sol aparece à tarde. O domingo será de sol e nuvens com maior amplitude térmica.