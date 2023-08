Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Massa de ar seco comanda as condições do tempo nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. O dia começa com um pouco de frio em cidades da fronteira com o Uruguai com potencial para formação de geada esparsa. O sol predomina e propicia o aquecimento durante a tarde. A temperatura sobe mais no Oeste e Noroeste com máximas perto de 30°C. A instabilidade retorna ao Estado entre a terça e a quinta com chuva em diferentes pontos. A partir de sexta a tendência é de a temperatura despencar com previsão de frio intenso nos dias seguintes.

Porto Alegre

A semana começa com sol e temperatura amena em Porto Alegre. Amanhã, a instabilidade retorna após o calor da tarde. Na quarta, o tempo fica instável com chuva e pouca oscilação térmica. Na quinta, o sol alterna com períodos de maior nebulosidade e esfria.