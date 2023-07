Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O tempo fica instável em cidades da Metade Sul e Oeste do Estado ao longo desta segunda. Pancadas de chuva ocorrem e poderão ser acompanhadas de temporais isolados. Em razão da cobertura de nuvens, a temperatura sobe pouco e não passa de 14°C com sensação de frio o dia todo. Por outro lado, entre o Norte e Noroeste, o ar quente e seco predomina com previsão de sol e temperatura em alta entre 26 e 28°C. Amanhã a instabilidade seguirá no Centro e Sul do Estado com pouca variação térmica. Na quarta a chuva se espalha.

Porto Alegre

O sol predomina entre muitas nuvens ao longo desta segunda. Não se afasta a ocorrência de chuva passageira do fim da tarde para a noite. A temperatura sobe pouco. Amanhã as nuvens predominam com pouco oscilação térmica na capital. Na quarta o sol aparece com chuva a tarde.