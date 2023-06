Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira o calor atinge seu ápice no território gaúcho com aquecimento generalizado. O começo do dia ainda poderá ter marcas baixas de temperatura em pontos de maior altitude no Estado. Durante a tarde, sob a influência do vento Norte, esquenta rápido com máximas que deverão oscilar ao redor e acima de 30°C em diversas cidades. No sábado, a chegada de uma frente fria reduz a temperatura no Sul e Oeste com previsão de chuva. Na Metade Norte o sol predomina e sustenta o aquecimento. No domingo, o frio se espalha.

Porto Alegre

O ápice do aquecimento ocorrerá ao longo desta sexta-feira na Capital. O sol predomina e propicia o aquecimento. No sábado, o tempo fica abafado, mas a temperatura sobe menos. Entre a tarde e a noite de sábado, pancadas de chuva ocorrem, com risco de temporais isolados.