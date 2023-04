Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol aparece com nuvens em todo o Estado hoje. Chance de nevoeiro ou nuvens baixas na primeira metade do dia no Sul. À tarde, não se pode descartar chuva extremamente isolada e passageira em poucos pontos do território gaúcho. O dia amanhece com marcas amenas na grande maioria dos municípios gaúchos e, com o sol da manhã, aquece. Já a tarde terá máximas mais altas que nos últimos dias e as marcas nos termômetros ficam ao redor ou acima dos 30ºC em áreas como o Oeste, o Noroeste, os vales e a Grande Porto Alegre.

Porto Alegre

O sol predomina com previsão de aquecimento gradual e sensação de calor à tarde. Amanhã, as nuvens aparecem mais, contudo, o sol predomina e faz calor. Na quarta-feira, a instabilidade provoca aumento de nuvens com expectativa de pancadas de chuva durante a tarde.