Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Mais um dia de predomínio de sol e calor no território gaúcho. O ar mais seco atuará concentrado na Metade Sul do Estado com tempo aberto sem nuvens. Nas demais regiões, o sol predomina também, contudo, as nuvens aumentam à tarde e provocam pancadas isoladas e passageiras de chuva, sobretudo, na faixa Norte. A temperatura mais alta tende a ser registrada no Oeste, combinada a baixos índices de umidade relativa do ar inferiores a 20%. No Litoral, o tempo fica firme com sol e aquecimento sob a influência do vento Nordeste.

Porto Alegre

Nesta semana, o tempo fica firme com escassez de chuva na Capital e previsão de manutenção do ar seco. O sol predomina e o calor segue forte no turno da tarde. O vento irá oscilar entre os quadrantes Leste e Nordeste, o que pode trazer nuvens em alguns momentos.