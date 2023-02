Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira de Cinzas, mas com a presença de nuvens esparsas. Não se descarta chuva isolada de verão, em pouco lugares, na segunda metade do dia em setores mais a Oeste do Estado. O amanhecer terá temperatura agradável e mesmo frio nos Aparados da Serra. Já à tarde terá divisão térmica. A Metade Leste tem pouco calor, enquanto a Metade Oeste terá calor mais forte. Na área entre Uruguaiana e São Borja, na Fronteira Oeste, máximas de 32ºC a 34ºC.

Porto Alegre

O sol predomina na Capital e na Região Metropolitana nesta quarta, mas com algumas nuvens no decorrer do dia. O começo da manhã na Grande Porto Alegre é bastante agradável, mas, com o sol, aquece rapidamente no período da manhã. A tarde tem calor que não vai ser intenso e logo refresca no início da noite.