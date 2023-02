Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O centro de baixa pressão que trouxe chuva extrema no Litoral de São Paulo avança para as costas gaúcha e catarinense com chuva localmente forte nos litorais de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, mas sem volumes tão altos quando no estado paulista. Por isso, embora o sol apareça na maioria das cidades, a nebulosidade aumenta no Rio Grande do Sul nesta segunda. Chove mais em pontos do Norte e Leste gaúcho, como a Serra e Litoral Norte. O dia começa menos frio e a tarde é agradável com calor no Oeste. Na terça, dia de sol e nuvens com chuva ainda em pontos do Norte e Leste gaúcho.

Porto Alegre

Segunda-feira de sol e nuvens com aumento de nebulosidade. Pode chover, especialmente na segunda metade do dia, pela influência de área de baixa pressão na costa do Sul do País. O dia não começa frio como domingo, quando a madrugada na área metropolitana foi a mais fria em fevereiro desde 1991, com 10ºC. A tarde é agradável, ventosa por vezes.