Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O dia começa com predomínio de sol e sob a influência do vento Norte que gera forte aquecimento, com o retorno do calor à tarde. Ao longo do dia, a aproximação de uma nova frente fria junto à queda na pressão atmosférica irá formar áreas de instabilidade com alerta para tempo severo. As nuvens de grande desenvolvimento vertical chegam pelo Oeste e Sul e depois se espalham por grande parte das regiões. Há risco de temporais com chuva forte a torrencial de forma pontual com alerta para vendavais, raios e queda de granizo.

Porto Alegre

O sol e o calor predominam ao longo desta quinta-feira, contudo, o tempo vira da tarde para a noite com novos temporais. Poderá chover forte com rajadas de vento entre a noite de quinta e o começo da sexta. Entre a sexta e o sábado o destaque será a queda na temperatura.

Ícone: sol, chuva e raios

Máxima: 33

Mínima: 21

PORTO ALEGRE - PRÓXIMOS CINCO DIAS

SEX SAB DOM SEG TER

Sol e chuva Sol e nuvens Sol Sol e nuvens Sol e chuva

28 24 27 28 27

22 14 12 18 20