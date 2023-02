Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa ainda sob o domínio da massa de ar muito seco com previsão de céu claro, sem nuvens e com baixa umidade. A umidade relativa do ar poderá baixar a níveis inferiores a 15% em cidades da Metade Oeste e nos vales. O calor será tórrido com expectativa de mais uma tarde com marcas ao redor e acima de 40°C em diversas cidades gaúchas. O vento predomina de Norte para Sul sustentando a temperatura em alta. No Litoral, o sol predomina sob a influência do vento Nordeste com previsão de aquecimento.

Porto Alegre

O tempo fica firme com sol e intenso calor em Porto Alegre. A umidade relativa tende a ficar reduzida novamente no turno da tarde. A MetSul adverte para o risco de temporais amanhã durante a tarde. Na quarta-feira, o tempo fica instável com chuva e menor amplitude térmica.