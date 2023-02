Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A previsão é de um dia típico de verão no Rio Grande do Sul com sol, calor e instabilidade passageira. No turno da manhã, o sol predomina e a temperatura dispara com previsão de calor intenso e marcas perto de 40°C no Oeste. Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade avançam a partir das fronteiras Oeste e Sul com previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva. Há risco de temporais passageiros com raios e rajadas de vento. No Litoral, dia terá sol, poucas nuvens e vento Nordeste com rajadas fracas a moderadas.

Porto Alegre

Mais um dia de verão em Porto Alegre com sol e calor. O vento ingressa do quadrante sul à tarde e alivia a sensação de calor ao ar livre. Amanhã, o sol predomina, contudo, as nuvens aumentam a tarde e pode chover. Entre a sexta-feira e o domingo, o tempo firma com calor intenso.