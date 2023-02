Rio Grande do Sul

O domínio de uma massa de ar muito seco sobre o território gaúcho irá propiciar tempo aberto e significativa amplitude térmica. O dia começa com temperatura mais amena e mínima entre 16°C e 18°C, com marcas ao redor de 10°C nos pontos de maior altitude no Estado. A tarde terá céu claro, sem nuvens com previsão de aquecimento rápido e forte sensação de calor. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar na Metade Oeste, que poderão oscilar ao redor e abaixo de 15%. O vento se intensifica a tarde na faixa Leste.

Porto Alegre

O sol predomina ao longo desta terça com previsão de calor à tarde. O vento poderá se intensificar trazendo refresco à noite. Amanhã, o tempo seguirá ensolarado com calor mais intenso. Na quinta-feira, modelos indicam chance de instabilidade isolada e passageira, típica de verão.