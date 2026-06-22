O clássico natalino “O Grinch” deve ganhar uma sequência, marcando o retorno de

Jim Carrey

ao papel do icônico personagem criado por Dr. Seuss. O projeto contará novamente com a direção de Ron Howard, que também atuará como produtor ao lado de Brian Grazer, da Imagine Entertainment, segundo a revista The Hollywood Reporter. O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003. Segundo o ComicBook, Carrey foi escolhido para o papel, na época, porque atendia aos rigorosos critérios estabelecidos pelos herdeiros de Seuss, falecido em 1991. Uma carta dos herdeiros especificava que o Grinch deveria ter uma altura e porte físico muito específicos, incluindo exemplos de atores que se encaixariam nas características, como Carrey, Jack Nicholson, Robin Williams e Dustin Hoffman. Em 2024, o astro de 'O Máskara' e 'Todo Poderoso' falou que estaria disposto a interpretar o Grinch novamente se algumas questões como a pelagem verde e as pesadas próteses do personagem fossem resolvidas. "O problema é que, no dia da gravação, eu uso muita maquiagem e mal consigo respirar. Foi um processo extremamente excruciante", disse ele na época ao ComicBook. "As crianças estavam sempre na minha cabeça. 'É para as crianças. É para as crianças. É para as crianças.' E agora, com a captura de movimento e coisas do tipo, eu poderia ter a liberdade de fazer outras coisas. Tudo é possível neste mundo." Em outubro passado, foi noticiado que Carrey estava em negociações para estrelar uma adaptação cinematográfica em live-action de 'Os Jetsons'. O vencedor do Globo de Ouro também reprisará seu papel como Dr. Robotnik em Sonic: O Filme 4, com estreia prevista para março de 2027.

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe, a partir desta terça-feira, o escritor, jornalista e tradutor bageense

José Francisco Botelho

para o curso "Três vezes Shakespeare". Ao longo de três encontros, que ocorrem sempre às terças, das 19h às 21h, até o dia 7 de julho, o crítico analisará o universo criativo do Bardo a partir de três peças que ele próprio traduziu para o português: "Romeu e Julieta" (que o levou à final do Prêmio Jabuti), "Júlio César" e "A Tempestade". O objetivo da atividade é investigar a arte total do dramaturgo inglês, explorando como suas obras unem com maestria o sublime e o grotesco, transitando do hilariante ao niilista. Mestre em Letras e vencedor do Prêmio Açorianos, Botelho guiará o público por interpretações históricas e enigmáticas dessas grandes tragédias e comédias. Os ingressos para a atividade custam R$ 324 e as inscrições estão abertas pelo site oficial do centro cultural ou diretamente na recepção do espaço. Professores da rede pública de ensino têm um incentivo especial e podem solicitar bolsas de estudo com 80% de desconto enviando um e-mail para a instituição. O local conta com acessibilidade física e estacionamento pago.

A riqueza e a sutileza do universo de

Luis Fernando Verissimo

(1936–2025) ganham a tela da TV brasileira no dia 30 de junho, às 20h, com a estreia do documentário "Luis Fernando Verissimo – O Filme" no Canal Brasil. Dirigido por Luzimar Stricher, que acumula experiência em cinebiografias de grandes nomes da literatura, o longa-metragem de 120 minutos é o resultado de uma década de acompanhamento e pesquisa no imenso arquivo pessoal do escritor gaúcho. Exibida originalmente no Festival de Gramado de 2024, a obra destrincha a trajetória do mestre da crônica, revelando sua infância, a relação com o pai, Erico Verissimo, a parceria com a esposa, Lúcia, e sua paixão pelo jazz — com direito a trilha sonora de Marlene Pastro e da banda Jazz 6. O filme equilibra a timidez marcante do autor com o depoimento de grandes personalidades, como Jô Soares e Ziraldo, que celebram seu humanismo. Financiado pela LIC-RS, o projeto da Stricher Filmes busca incentivar a leitura e preservar a memória cultural. Além da estreia, haverá horários alternativos em julho na TV e o título estará disponível em plataformas como Amazon Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.