Impeachment

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo), protocolou nesta segunda-feira (9) um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O documento é assinado pelo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, e pelos deputados e senadores do partido - com a exceção do deputado Ricardo Salles (SP).

África do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que os dois países devem focar na autonomia e no fortalecimento, por meio da produção de artigos militares para autodefesa. O presidente brasileiro defendeu que os dois países do Sul Global articulem uma parceria estratégica para se tornarem um mercado relevante para a indústria de defesa. A declaração de Lula foi dada após assinatura de acordos bilaterais nas áreas de turismo, de comércio exterior e da indústria, no Palácio do Planalto. A visita do presidente sul-africano ao Brasil vai até hoje.

Construção civil

As vendas de cimento em fevereiro de 2026 totalizaram 4,9 milhões de toneladas, registrando uma queda de 5,1% em relação ao mesmo mês de 2025, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). No acumulado do primeiro bimestre, o setor apresentou uma retração de 1,9% frente ao ano passado. O resultado negativo no fechamento mensal deve-se principalmente a dois fatores na visão do sindicato: o calendário reduzido e o alto volume de chuvas, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Por outro lado, o Norte e Nordeste permanecem com forte desempenho.

Imposto de Renda

A Receita Federal divulgará na próxima segunda-feira as regras da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido anunciado, a expectativa é que o prazo de entrega da declaração comece no dia 16 e se estenda até 29 de maio, último dia útil do mês, seguindo o padrão dos anos anteriores.



Dívidas

O Banco do Brasil abriu prazo até dia 31 de março para que clientes possam renegociar dívidas com condições especiais e descontos que podem chegar a até 90%, de acordo com cada perfil. Segundo o banco, o objetivo é reforçar o compromisso com a recuperação da saúde financeira de seus clientes e com o estímulo ao uso consciente do crédito.