A exposição

' Marco Pilar – Every record tells a story' ,

que revisita a trajetória de um dos principais nomes da produção gráfica ligada ao rock gaúcho, ocupa a Sala Radamés Gnattali, no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), a partir desta terça-feira. A abertura ocorre às 18h, com entrada gratuita durante todo o período da mostra. Marco Pilar desenvolve, há mais de cinco décadas, um trabalho voltado ao desenho e à criação gráfica. Com curadoria de Joana Alencastro,a exposição apresenta capas de discos, cartazes, encartes, filipetas e matrizes gráficas desenvolvidas por Pilar para bandas e músicos centrais da cena local, como Bixo da Seda, Taranatiriça, Garotos da Rua, Lory F. Band, Space Rave e Tequila Baby.





O cantor e compositor estadunidense

Jason Mraz

chega a Porto Alegre com seu show Return to South America Tour, celebrando uma relação construída ao longo dos anos com o público brasileiro, feita de canções que viraram trilha de vida e refrões cantados em coro. Ele se apresenta no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) às 21h desta terça-feira (10). Os i ngressos custam a partir de R$ 340,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. O espetáculo equilibra faixas de vibração mais alta com canções de tom mais subjetivo. Munido de uma banda completa, arranjos bem trabalhados e uma dinâmica que alterna momentos expansivos com instantes mais intimistas, o repertório do artista incluirá hits como I'm yours e I won't give up.

Nesta quarta-feira, o ícone do rock

Bryan Adams