que revisita a trajetória de um dos principais nomes da produção gráfica ligada ao rock gaúcho, ocupa a Sala Radamés Gnattali, no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), a partir desta terça-feira. A abertura ocorre às 18h, com entrada gratuita durante todo o período da mostra. Marco Pilar desenvolve, há mais de cinco décadas, um trabalho voltado ao desenho e à criação gráfica. Com curadoria de Joana Alencastro,a exposição apresenta capas de discos, cartazes, encartes, filipetas e matrizes gráficas desenvolvidas por Pilar para bandas e músicos centrais da cena local, como Bixo da Seda, Taranatiriça, Garotos da Rua, Lory F. Band, Space Rave e Tequila Baby.
chega a Porto Alegre com seu show Return to South America Tour, celebrando uma relação construída ao longo dos anos com o público brasileiro, feita de canções que viraram trilha de vida e refrões cantados em coro. Ele se apresenta no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) às 21h desta terça-feira (10). Os ingressos custam a partir de R$ 340,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. O espetáculo equilibra faixas de vibração mais alta com canções de tom mais subjetivo. Munido de uma banda completa, arranjos bem trabalhados e uma dinâmica que alterna momentos expansivos com instantes mais intimistas, o repertório do artista incluirá hits como I'm yours e I won't give up.
sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) para protagonizar uma noite histórica, com show que inicia às 21h e promete uma produção à altura da carreira do artista: banda afiada, iluminação impactante e um repertório que transforma o público em coro coletivo do início ao fim. Com mais de 40 anos de estrada e 100 milhões de discos vendidos, o cantor e compositor canadense traz uma produção impecável e um repertório repleto de hinos como Heaven, Run to you, (Everything I do) I do it for you e Summer of ’69. A procura para assistir ao espetáculo em Porto Alegre está ocorrendo em ritmo acelerado, com a entrada da maioria dos setores esgotada para vendas, incluindo camarotes, mesas, plateia gold e as áreas centrais. Restam apenas as últimas unidades para as plateias laterais e a pista lateral – espaço ideal para quem gosta de curtir o show em pé, dançando e interagindo diretamente com as canções. Os ingressos remanescentes estão disponíveis no site Bilheteria Digital.