fechamento

Exportações

A exportação brasileira de carne bovina (considerando carnes in natura e industrializada, miudezas comestíveis e outros subprodutos da cadeia produtiva) registrou US$ 1,416 bilhão em receitas ao País em janeiro. O montante indica crescimento de 37,9% em relação a janeiro de 2025, com embarques que totalizaram 278 mil toneladas (aumento de 16,4%). Os dados são da Secex, MDIC e foram compilados pela Abrafrigo.

Banco do Brasil

Banco do Brasil terá uma sala VIP própria no aeroporto de Guarulhos, disse o vice-presidente financeiro do BB, Geovanne Tobias, a jornalistas nesta quinta-feira, 12. O espaço deve ser inaugurado em maio. O banco também terá uma sala no aeroporto de Brasília e avalia outros terminais pelo Brasil, segundo o executivo. As salas fazem parte da estratégia do BB para crescer na pessoa física.

Patrimônio

O prazo para aderir ao Rearp (Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial) termina em 19 de fevereiro e permite atualizar o valor de imóveis e veículos adquiridos até 31 de dezembro de 2024 pagando Imposto de Renda reduzido. O pagamento da primeira parcela ou quota única do imposto deve ocorrer até 27 de fevereiro. Para manter o benefício, o proprietário deve ficar com o imóvel por, no mínimo, cinco anos (dois anos para bens móveis).

Mercado imobiliário

A BRZ - empresa em crescimento, com atuação focada no mercado imobiliário do segmento popular, voltada ao Minha Casa Minha Vida (MCMV) - informou ao mercado que não chegou a um consenso com a Fica Empreendimentos (antiga CR2) para uma fusão. As empresas haviam assinado em agosto um memorando de entendimento para combinação dos negócios. Pelo acordo, conforme noticiou a Coluna do Broadcast, a nova companhia resultante da fusão teria 85% de participação da BRZ e 15% da Fica.

Finanças

O ganho real na renda do brasileiro foi tímido desde o início do milênio: média de 1,7% ao ano, entre 2003 e 2025. Por outro lado, a oferta de serviços que não faziam parte do orçamento disparou neste intervalo: celulares (hoje em 97% dos lares), internet (85%), streaming (43%), além de mais gente investindo em educação superior (20,5% da população, contra 7% no início dos anos 2000) e pagando aluguel (23%, contra 12%).