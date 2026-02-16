O ator brasileiro

Wagner Moura

foi incluído pelo jornal norte-americano The Washington Post na lista Post Next 50, divulgada nesta semana, que aponta as 50 pessoas mais influentes da sociedade dos Estados Unidos. A relação abrange as personalidades "que estão remodelando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam" e que "definirão as histórias de 2026" - seja na política, cultura, tecnologia e outras áreas. "Para o ator de O Agente Secreto, a história tumultuada do Brasil é pessoal", descreve a publicação sobre Moura. A publicação destaca, ainda, a relação do ator com o carnaval (onde conheceu a esposa, a fotógrafa Sandra Delgado) e a política, tida como essencial para sua identidade. Moura compartilha espaço na lista com figuras notáveis como a cientista física Tammy Ma, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani, o estilista da NFL Kyle Smith, o piloto australiano Oscar Piastri, e o girl group global Katseye.

A Justiça federal dos EUA rejeitou as três ações que acusavam o escritor britânico

Neil Gaiman

e sua então esposa, a musicista Amanda Palmer, de abuso sexual. Segundo a Associated Press, as decisões se referem a processos movidos pela então babá Scarlett Pavlovich nos estados de Wisconsin e Nova York. Ela acusa o escritor de múltiplas agressões enquanto trabalhava para ele e sua esposa, além de coerção e tráfico humano. A decisão da Justiça não analisa o mérito das acusações, mas conclui que os tribunais americanos não têm jurisdição sobre o caso, que deveria ser tratado na Nova Zelândia, onde os fatos teriam ocorrido. No começo do mês, o juiz distrital de Boston rejeitou a ação em outro estado norte-americano, Massachusetts, com base no mesmo argumento. Além das acusações de Pavlovich, outras 7 mulheres também já acusaram Gaiman publicamente de assédio, coerção e abuso sexual - parte do que o escritor alega ser uma "campanha difamatória" contra ele.

O Instituto Estadual do Livro (IEL) hospeda, até o dia 31 de março, a exposição

Missões Jesuíticas Guaranis