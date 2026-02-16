Corrigir texto

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Wagner Moura, winner of the Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture  Drama Award for "The Secret Agent" poses in the press room during the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)


O ator brasileiro
Wagner Moura
foi incluído pelo jornal norte-americano The Washington Post na lista Post Next 50, divulgada nesta semana, que aponta as 50 pessoas mais influentes da sociedade dos Estados Unidos. A relação abrange as personalidades "que estão remodelando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam" e que "definirão as histórias de 2026" - seja na política, cultura, tecnologia e outras áreas. "Para o ator de O Agente Secreto, a história tumultuada do Brasil é pessoal", descreve a publicação sobre Moura. A publicação destaca, ainda, a relação do ator com o carnaval (onde conheceu a esposa, a fotógrafa Sandra Delgado) e a política, tida como essencial para sua identidade. Moura compartilha espaço na lista com figuras notáveis como a cientista física Tammy Ma, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani, o estilista da NFL Kyle Smith, o piloto australiano Oscar Piastri, e o girl group global Katseye.
A Justiça federal dos EUA rejeitou as três ações que acusavam o escritor britânico
Neil Gaiman
e sua então esposa, a musicista Amanda Palmer, de abuso sexual. Segundo a Associated Press, as decisões se referem a processos movidos pela então babá Scarlett Pavlovich nos estados de Wisconsin e Nova York. Ela acusa o escritor de múltiplas agressões enquanto trabalhava para ele e sua esposa, além de coerção e tráfico humano. A decisão da Justiça não analisa o mérito das acusações, mas conclui que os tribunais americanos não têm jurisdição sobre o caso, que deveria ser tratado na Nova Zelândia, onde os fatos teriam ocorrido. No começo do mês, o juiz distrital de Boston rejeitou a ação em outro estado norte-americano, Massachusetts, com base no mesmo argumento. Além das acusações de Pavlovich, outras 7 mulheres também já acusaram Gaiman publicamente de assédio, coerção e abuso sexual - parte do que o escritor alega ser uma "campanha difamatória" contra ele.
O Instituto Estadual do Livro (IEL) hospeda, até o dia 31 de março, a exposição 
Missões Jesuíticas Guaranis
– Acervo Literário IEL. A iniciativa integra o calendário comemorativo dos 400 Anos das Missões e reúne mais de 50 publicações que abordam diferentes aspectos da história, cultura e imaginário da região. A mostra apresenta livros do acervo do IEL, em diferentes gêneros, e publicações próprias da instituição. Também estão expostos excertos de frases selecionadas das obras e fotografias da série O Renascer das Missões – 400 anos, do fotógrafo Clio Luconi. Entre as publicações, estão títulos considerados fundamentais para a compreensão da temática missioneira, como o clássico Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto e Sepé Tiaraju, história das ruínas de São Miguel, de Alcy Cheuiche. A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada na Sede do IEL (André Puente, 318), de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.
 