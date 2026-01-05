fechamento

Aviação

O ano de 2025 já é, oficialmente, o maior da história para a aviação internacional brasileira. Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelam que a movimentação de passageiros entre o Brasil e o exterior, de janeiro a novembro, somou 25,8 milhões de viajantes. O volume é um recorde histórico para o período nos últimos 25 anos e já supera em 3% toda a movimentação registrada ao longo dos 12 meses de 2024.

Agronegócio

O Brasil alcançou no ano de 2025 novos mercados para produtos agropecuários em 58 destinos, que se somam aos 300 obtidos na tua gestão no Ministério da Agricultura, reunindo 82 países. O recorde consolida as aberturas feitas ao longo dos últimos três anos, com média de 14 processos concluídos por mês. Ao todo, US$ 3,4 bilhões de faturamento foram adicionados à balança comercial brasileira a partir destas aberturas, estima a pasta. Juntos, estes novos mercados têm potencial de incrementar US$ 37,5 bilhões por ano às exportações brasileiras em cinco anos, à medida que o fluxo comercial for intensificado.

Fluxo cambial

O Brasil teve fluxo cambial negativo de US$ 8,410 bilhões em dezembro, até a sexta-feira (26), segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 15,047 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 61,796 bilhões e vendas no total de US$ 76,843 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Tudo Fácil

O governo do Estado estabelecerá, a partir de hoje, a Unidade Móvel do Tudo Fácil em Tramandaí, para oferecer atendimento ágil e inclusivo à população. O veículo permanecerá no calçadão da Orla até o dia 16 de janeiro, em frente ao letreiro “Eu amo Tramandaí”. Os serviços estarão disponíveis para moradores e veranistas, das segundas às sextas-feiras, de 9h30 até 12h e de 13h até 18h.

Venezuela

O bilionário Elon Musk anunciou que a Starlink, empresa de serviço de internet via satélite, vai fornecer internet gratuita para a Venezuela por, pelo menos, um mês. O anúncio foi feito por meio de publicações no X, que também é comandado por Musk.Na primeira postagem, a Starlink informou que o serviço de banda larga para a população da Venezuela será gratuito até o dia 3 de fevereiro, "garantindo a conectividade contínua."