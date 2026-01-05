O ano de 2026 se inicia com um adeus a um dos canais infantojuvenis mais queridinhos pelos brasileiros. Após a despedida do Disney Channel Brasil, em 28 de fevereiro de 2025, o dia 1º de janeiro de 2026 foi marcado pelo encerramento das atividades da

Nickelodeon

no País. Às 6h, a transmissão foi encerrada pouco depois da música de abertura de Bob Esponja (foto), cujo episódio foi cortado ao meio por uma animação do símbolo da 'Nick' mudando de cores e a frase "este canal encerrou suas atividades, mas você ainda pode ver suas séries favoritas no Paramount ". Desse modo, o catálogo do canal segue disponível via streaming (disponível via Paramount e Pluto TV), mas sai da TV por assinatura brasileira. A justificativa seria a queda de audiência. Junto com ele, outros produtos da Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também tiveram suas transmissões encerradas. Lançada em 20 de dezembro de 1996, a emissora apresentou ao público brasileiro desenhos animados de sucesso como Bob Esponja, Rugrats, Padrinhos Mágicos, As Aventuras de Jimmy Neutron, Danny Phantom, Hey, Arnold! e Uma Robô Adolescente.

O mercado exibidor no Brasil sofreu

queda de público

e recuo na renda gerada pelas exibições de filmes em 2025. O ano teve, no Brasil, 115,7 milhões de ingressos de filmes vendidos, o que representou uma queda de 9,7% em relação ao público do ano anterior, quando 128,1 milhões de ingressos foram comercializados. Os dados são de um levantamento preliminar do portal Filme B. Já o público de filmes nacionais teve retração ainda mais acentuada, caindo de 13,5 milhões de ingressos em 2024 para 11,9 milhões em 2025, queda de 11,6%. Os dois filmes brasileiros mais vistos em 2025 foram lançados em 2024. O Auto da Compadecida 2 obteve 3,1 milhões dos seus 4,3 milhões de espectadores em 2025, enquanto Ainda Estou Aqui vendeu, no mesmo período, 2,8 milhões do total de 5,8 milhões de ingressos. No ranking geral, entre filmes estrangeiros e brasileiros, o campeão foi Lilo & Stitch, com 10,4 milhões de espectadores.

O Museu do Paço (Praça Montevidéu, 10) recebe, até o dia 16 de janeiro, a exposição Os Outros, primeira mostra individual de

Gustavo Schossler.

Em suas pinturas a óleo, o artista explora a alteridade como força criativa e humana. Historicamente reservado a reis, generais e figuras dentro de padrões hegemônicos de beleza, o gênero do retrato tem seu olhar direcionado para aqueles que raramente ocupam o centro da imagem: pessoas albinas, homens e mulheres trans, um imigrante africano. Buscando uma aproximação entre rigor técnico e sutileza afetiva, as obras de Schossler reposicionam o olhar do espectador e propõem um questionamento incômodo e essencial sobre quem, no fim das contas, é digno de ser pintado. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sempre com entrada franca.