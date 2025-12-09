fechamento

Balança comercial



A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,923 bilhão na primeira semana de dezembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,430 bilhões e importações de US$ 5,507 bilhões. No ano, de janeiro a dezembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 59,762 bilhões, ante US$ 74,176 bilhões no mesmo período de 2024.

Varejo



O varejo brasileiro registrou baixa de 1,7% em novembro, apesar da alta de 2,1% do faturamento. A queda se deu por causa da inflação, o que significa que as vendas recordes na Black Friday não foram suficientes para compensar os efeitos da alta de preços e a desaceleração em diversos segmentos. Foi o sexto mês consecutivo de um desempenho real negativo, aponta o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA).

Fintech



Um levantamento da AtlasIntel, encomendado por associações de fintechs e bancos digitais e divulgado nesta segunda-feira, 8, indica que 70,2% dos brasileiros dizem acreditar que o aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para as fintechs será totalmente repassado aos consumidores. Outros 21,8% avaliam que será repassado em parte; 5,2% acham que não haverá repasse; e 2,8% não souberam responder.

CNH



As novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passam a valer nesta semana. A medida flexibiliza as aulas práticas e oferece o curso teórico de forma 100% online e gratuita, o que pode reduzir em até 80% os custos para a obtenção do documento. A medida terá validade imediata a partir da publicação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer ainda nesta terça-feira.

Celso Sabino



O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso nesta segunda-feira, 8, dos quadros do União Brasil. A decisão foi tomada porque Sabino desobedeceu à ordem para entregar o cargo depois que a cúpula do partido decidiu romper com o governo Lula. Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do União Brasil e já havia dito que não podia sair do governo às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), realizada no Pará.

Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se lançou à Presidência da República e ameaçou desistir em seguida, voltou atrás e agora afirma que sua candidatura é irreversível. "É irreversível. Minha candidatura não está à venda", disse.