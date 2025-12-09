Nesta quarta-feira, às 20h, o

Grupo Tholl

traz o espetáculo A Noite de Natal ao Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Após a estreia em 2023, o sucesso natalino retorna à Capital para uma única apresentação. Inspirado na clássica história do balé O Quebra-Nozes, o espetáculo apresenta uma criação inédita da trupe pelotense. Doze artistas se revezam em 12 números exclusivos, embalados pelas célebres composições de Tchaikovsky, que servem como fio condutor da narrativa. A direção e os figurinos levam a assinatura de João Bachilli, que revisita o universo mágico do Natal com a estética poética, acrobática e visualmente marcante que consagrou o Tholl no país. A produção é composta inteiramente por números inéditos, reforçando o espírito criativo e inovador do grupo. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 via uhuu.com.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho,

O Agente Secreto

foi anunciado nesta segunda-feira como indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme de drama e melhor filme em língua estrangeira. O protagonista do longa, Wagner Moura, também se consagrou arrematando a indicação de melhor ator em filme de drama, tornando-se o primeiro brasileiro na categoria. O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança. No domingo, O Agente Secreto ampliou seu sucesso internacional, ao faturar o prêmio de melhor filme em língua não inglesa do Los Angeles Critics Association Awards (Lafca). A cerimônia de premiação do Globo de Ouro ocorrerá domingo, dia 11 de janeiro de 2026 no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

O espetáculo

A Flor e o Poeta

nasce da parceria, iniciada em 2019, entre Jô Remião e Ronaldo Poeta, construída em aulas, ensaios e projetos conjuntos. A estreia do projeto é nesta quarta-feira, às 20h, na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307). A direção de Marcelo Delacroix contribui de forma decisiva para a construção estética do show, guiando o repertório, o clima musical e a narrativa interpretativa. O duo é acompanhado por um trio de apoio formado por Mateus Nascimento (violão e vocal), Antônio Nader (violão de 7 cordas, percussão e vocal) e Pedro Callegaro (cavaquinho, percussão e vocal). O repertório inclui obras de compositores como Jacob do Bandolim, Moacyr Luz, Raul Ellwanger, Ferreira Gullar, Vinicius de Moraes, Toquinho, Pixinguinha, Paulinho da Viola, Chico Buarque e Nelson Coelho de Castro, entre outros, com interpretações que transitam entre a intensidade poética, a leveza afetiva e a energia da música instrumental. Ingressos a partir de R$ 40,00 via Sympla.