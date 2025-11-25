fechamento

Imposto de Renda

A Receita Federal pagará mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda na sexta-feira, dia 28. Os valores caem na conta de contribuintes que deixaram a malha fina do IR deste ano e de anos anteriores, e também dos que declararam o imposto em atraso e tinham direito à restituição.Segundo o fisco, serão depositados R$ 494 milhões para quitar 214,3 mil restituições.

Rock internacional

A banda estadunidense Guns N' Roses anunciou, nesta segunda-feira, as datas de sua nova turnê mundial - e Porto Alegre está no roteiro. A Capital deve receber os roqueiros em 01 de abril de 2026, no Estádio Beira-Rio. A última vez que o grupo esteve entre os porto-alegrenses foi em setembro de 2022, em show para 40 mil pessoas na Arena do Grêmio. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site oficial da banda.

BRDE

Parceiro nacional da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) no apoio a projetos de inovação, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encaminhou um total de R$ 141,2 milhões em novos financiamentos para o setor. O montante representa o total disponibilizado ao BRDE no início do mês através do programa Inovacred, a partir da retomada do ciclo de crédito para empresas das regiões Sul e Sudeste. Do total de projetos protocolados pelo banco, R$ 93 milhões já haviam sido autorizados pela Finep até a semana passada, sendo R$ 48 milhões para projetos no âmbito do Rio Grande do Sul.

Falecimento

Denise Simonetto, uma das mais destacadas dubladoras do cinema e da televisão do Brasil, morreu no domingo aos 70 anos. A informação foi confirmada pelo ator Glauco Marques, que prestou uma homenagem à colega em suas redes sociais. Denise emprestou a voz a personagens como a garotinha Punky, do sucesso Punky, A Levada da Breca, a seriados como Jaspion e Turma da Mônica e atrizes estrangeiras como Demi Moore, Sigourney Weaver, Sandra Bullock e Julia Roberts.

Moçambique

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, ontem, o título de doutor honoris causa em ciência política, desenvolvimento e cooperação internacional pela Universidade Pedagógica de Maputo. Lula está em vista à capital de Moçambique em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A homenagem reconhece a trajetória do mandatário, além da contribuição do Brasil ao avanço da educação e da ciência em Moçambique. Mais cedo, os países assinaram novo acordos de cooperação para fortalecer o país africano.