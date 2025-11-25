O cantor e compositor jamaicano

Jimmy Cliff,

um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos, segundo comunicado publicado na segunda-feira em sua conta oficial no Instagram. A nota, assinada pela esposa, Latifa, informa que o artista "cruzou para o outro lado após uma convulsão seguida de pneumonia". Acentuando que o músico "apreciava profundamente cada fã", Latifa pediu respeito à privacidade da família e afirmou que mais informações serão divulgadas posteriormente. Reconhecido mundialmente como pioneiro e um dos nomes seminais do reggae, Jimmy Cliff ganhou duas vezes o Grammy e é um dos únicos jamaicanos a serem incluídos no Rock and Roll Hall of Fame - o outro é Bob Marley. Muito conectado ao Brasil, Jimmy Cliff morou no País nos anos 1960, fez participações musicais com Gilberto Gil e Cidade Negra e chegou a ter uma filha brasileira, a atriz e cantora Nabiyah Be. Entre os maiores clássicos de sua trajetória estão canções como Many Rivers to Cross, Now and Forever, The Harder They Come e Reggae Night.