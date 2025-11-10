fechamento

Crédito

A procura por financiamento no Brasil registrou alta em setembro, após queda em agosto. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou crescimento de 3,8% em setembro ante recuo de 2,3% no mês anterior. Em relação ao nono mês de 2024, houve avanço de 10%, indicando recuperação, depois do declínio de 2,5% na mesma base de comparação concluída de agosto.

Jornalismo

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP anunciará hoje os vencedores do 1º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac de Jornalismo. A cerimônia acontecerá na sede da Fecomércio-RS (rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre, reunindo comunicadores em um momento de celebração da comunicação e do trabalho de jornalistas que dão voz ao setor do comércio de bens, serviços e turismo. Ao todo, 29 reportagens foram selecionadas como finalistas do Prêmio nas seis categorias: Mídia Impressa, Televisão, Rádio, Fotojornalismo, Mídia On-line e Estudante. O Jornal do Comércio concorre com reportagens das jornalistas Ana Esteves e Carmen Carlet.

Vinhos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), apreendeu 5.369 litros de vinhos clandestinos, em ação realizada em nove estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. Os rótulos dos produtos apreendidos constavam “vinho colonial da Serra Gaúcha” sem nenhuma referência à vinícola produtora e sem as demais informações que devem constar no rótulo, por exigência legal.

Bets

Beneficiário do Bolsa Família transferiram R$ 3,7 bilhões para casas de apostas, em janeiro de 2025. O montante corresponde a 27% dos R$ 13,7 bilhões distribuídos pelo programa no primeiro mês deste ano. Esse envio bilionário para as bets foi realizado por 4,4 milhões das 20,3 milhões de famílias atendidas em janeiro. Ou seja, 21,8% das famílias no programa social tiveram algum contato com apostas online. Uma parte delas está criticamente endividada. O levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) considera apenas sites de casas de apostas autorizadas.

Poupança

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 9,652 bilhões em outubro, informou o Banco Central. Os depósitos somaram R$ 351,922 bilhões, e as retiradas, R$ 361,574 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,441 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,007 trilhão.No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 88,121 bilhões, com R$ 3,586 trilhões em saques e R$ 3,498 trilhões em depósitos.O rendimento em 2025, de janeiro a outubro, é de R$ 63,071 bilhões.