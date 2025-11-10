Na próxima segunda-feira, às 20h,

Glau Barros e

Andréa Cavalheiro

sobem ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), para a apresentação Será que esse show vai dar certo?, que integra o projeto Segunda Maluca. A partir de trajetórias marcadas por enquadramentos de gênero, Andréa, frequentemente associada ao pop, busca explorar o piseiro, enquanto Glau, reconhecida no samba, atravessa linguagens em direção ao pop. O show combina performances, diálogos e reflexões sobre identidade, expectativas de mercado e a potência da diversidade artística. O repertório alterna canções autorais, releituras e incursões por diferentes estilos, costurando humor, crítica e afeto. No palco, a dupla é acompanhada por Aline Araújo (piano e teclado) e Giovanni Berti (percussão). Ingressos a partir de R$ 50,00 via Sympla.

Começa nesta segunda-feira e segue até o dia 29 de novembro, na Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), a 20ª edição do

Festival de Cinema Italiano,

com sessões gratuitas e abertas ao público. A programação celebra a cinematografia da Itália reunindo obras contemporâneas e clássicos de alguns dos diretores mais influentes da história do cinema. Com o tema Il Cinema che Racconta, I Maestri che Ispirano (O Cinema que Conta, Os Mestres que Inspiram), a edição combina estreias nacionais e uma mostra retrospectiva dedicada a nomes como Federico Fellini, Roberto Rossellini e Pier Paolo Pasolini, oferecendo um percurso sensível e plural pela estética, narrativa e legado do cinema italiano. Entre os destaques contemporâneos estão Eterno Visionário (2024), cinebiografia sobre o dramaturgo Luigi Pirandello e sua conquista do Nobel de Literatura em 1934; As Provedoras de Hitler (2025), de Silvio Soldini; e Diamantes (2024, foto), do aclamado Ferzan Özpetek, reforçando o compromisso do festival em aproximar o público brasileiro das mais recentes produções italianas. Confira a programação completa no site da Sala Redenção.