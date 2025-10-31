fechamento

Caged

O mercado de trabalho brasileiro criou 213.002 novos empregos formais em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em agosto, o saldo havia sido positivo em 147.358 vagas, já incorporando os ajustes na série.O resultado de setembro ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava um saldo positivo de 169.000 novas vagas. As expectativas para esta leitura variavam de 130.000 a 247.975 postos celetistas.

Balanço

A Marcopolo encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 329,6 milhões, o que representa uma redução de 1,8% em relação ao apurado no mesmo intervalo de 2024.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 419,8 milhões no período, queda de 9,9% em um ano. A margem Ebitda caiu 3,3 pontos percentuais (p.p.), passando de 20,1% para 16,8% entre os períodos.Já a receita operacional líquida da empresa cresceu 8,2% no terceiro trimestre frente ao mesmo trimestre de 2024, para R$ 2,505 bilhões.

Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a utilização de duas substâncias que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas ou esmaltação em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta ou LED. O objetivo é proteger a saúde das pessoas que utilizam os produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Segundo a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode prejudicar a fertilidade.

IGP-M

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) caiu 0,36% em outubro, depois de ter registrado alta de 0,42% no mês anterior, um recuo maior do que o esperado, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. Com esse resultado, o índice acumula queda de -1,30% no ano e alta de 0,92% nos últimos 12 meses.

FGTS

As regras para empréstimo ligado ao saque-aniversário do mudam a partir deste sábado, 1º de novembro. A antecipação dos valores ficará limitada a até cinco anos, com parcelas de até R$ 500 por ano, o que dá R$ 2.500. Além disso, não será mais possível aderir ao empréstimo de forma imediata. O trabalhador terá 90 dias de prazo para fazer a antecipação após optar pela modalidade.