As estruturas estão prontas, as bancas estão erguidas, estantes e balaios recheados de literatura. É hora de Porto Alegre se reencontrar com a
Feira do Livro,
que inicia nesta sexta-feira sua 71ª edição. As bancas abrem às 10h, e a cerimônia de abertura (incluindo o indefectível toque das sinetas pela patrona Martha Medeiros) acontece às 17h, com a presença de autoridades e representantes da cultura. Com o tema Beba desta fonte, a maior feira de livros ao céu aberto da América Latina terá 79 bancas com literatura para todos os gostos e idades, e a expectativa da Câmara Riograndense do Livro é de que cerca de 1,5 milhão de pessoas passem pela Praça da Alfândega até o encerramento do evento, em 16 de novembro.
BOX - PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE
31/10 - SEXTA-FEIRA
17h - Cerimônia de abertura da Feira do Livro de Porto Alegre (Teatro Petrobras Carlos Urbim)
01/11 - SÁBADO
14h - Lançamento: Manual de boas práticas na preservação de documentos sonoros, Musecom (Praça de autógrafos)
15h30min - Abertura da exposição Erico (Espaço Força e Luz)
16h - Autógrafos: Face a Face - Jornalismo de opinião em tempos de bolsonarismo, de Juremir Machado da Silva (Praça de autógrafos)
16h30min - Mesa da Patrona, com Martha Medeiros e mediação de Paula Taitelbaum (Clube do Comércio)
17h - Autógrafos: A valsa da medusa, de Valesca de Assis (Praça de autógrafos)
18h - Banda Municipal de Porto Alegre - 100 anos (Teatro Petrobras Carlos Urbim)
02/11 - DOMINGO
14h - Lançamento: Zacimba e a Nobreza Negra, de Perla Santos (Praça de autógrafos)
14h - Lançamento: Cecilia, Antonio e eu, de Rosane Tremea (Praça de autógrafos)
15h - Autógrafos: Humor em tempos de cólera, de Breno Serafini (Praça de autógrafos)
15h - Lançamento: Tango para homens velhos, de Altair Martins (Praça de autógrafos)
15h - Lançamento: Mesa da Sala, de Maria Rosa Fontebasso (Praça de autógrafos)
18h30min - Painel: O desafio de manter viva a imprensa literária e cultural (Clube do Comércio)
Com diálogos afiados e situações hilárias, a comédia
Troca-Troca
traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século XXI e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação na manutenção da paixão. A apresentação reúne um elenco de peso, com Oscar Magrini, Carla Pagani, Paula Zaneti e Rick Conte, e ocorre no Teatro da Fiergs (Assis Brasil, 8.787), no sábado, às 20h. Ingressos a R$ 50,00 via Sympla.
Em sua terceira edição, o festival
Distrito Jazz
será realizado gratuitamente neste sábado, das 15h às 22h, num palco ao ar livre e com vista para o Guaíba, no Pontal Shopping (Padre Cacique, 2893). Em um line-up formado predominantemente por mulheres, sobem ao palco atrações como Melina Vaz, Deluca Trio, Ianaê Régia cantando Sade, o quarteto de Cleômenes Junior, Júlia Pezzi e a banda instrumental Moio. O show de encerramento, às 21h, será com a saxofonista Suka Figueiredo (foto). Nos intervalos, sets assinados pelos DJs Dick Jay, Kika e Marigdas.