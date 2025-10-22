fechamento

Porto Alegre

Faltando dez dias para o encerramento do prazo de adesão, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura de Porto Alegre, o RecuperaPOA 2025, negociou R$ 90,7 milhões em dívidas municipais. Desse total, R$ 30,7 milhões ingressaram no caixa do município, entre pagamentos à vista e primeiras parcelas quitadas. No total, 8.243 contribuintes já realizaram a negociação até esta terça, 21. O programa segue aberto até o dia 31 de outubro.

Minérios

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) divulgou os principais números do setor no terceiro trimestre de 2025. O faturamento total no período foi R$ 76,2 bilhões, o que representa um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, que havia registrado R$ 56,7 bilhões. Os estados que tiveram maior participação no faturamento foram Minas Gerais (39%), Pará (35%) e Bahia (4%).

Delivery

A 3ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) considerou ilícitas e derrubou as cláusulas de exclusividade da 99Food com restaurantes, em ação judicial movida pela Keeta, empresa de delivery controlada pela chinesa Meituan. O aplicativo deverá iniciar suas operações ainda neste mês no Brasil e promete investimentos de R$ 5,6 bilhões.

Netflix

A Netflix teve lucro líquido de US$ 2,55 bilhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 8% em relação a igual período do ano passado. A receita da gigante americana de streaming teve avanço anual de 17,2% no trimestre, a US$ 11,51 bilhões, em linha com a projeção da FactSet. A margem operacional de 28% veio abaixo da previsão da Netflix, de 31,5%, devido a "despesas relacionadas a disputas tributárias com autoridades brasileiras que não haviam sido previstas", informou em nota. Segundo cálculos da empresa, o impacto da disputa tributária no Brasil foi de US$ 619 milhões no terceiro trimestre.

Bagagens

O relator do projeto de lei que proíbe a cobrança pela bagagem de mão em viagens de avião, deputado Neto Carletto (Avante-BA), afirmou ontem que pode incluir na proposta a retomada da gratuidade no despacho de bagagem de até 23 kg. O projeto teve a urgência aprovada de forma unânime pela Câmara, o que acelera a tramitação do texto na Casa.

Ataque cibernético

A fintech FictorPay foi alvo de um ataque cibernético que desviou R$ 26 milhões de clientes no último domingo. O ataque foi revelado pelo site PlatôBR e ocorreu devido a um vazamento de credenciais da empresa de software Dilleta Solutions, que presta serviços para a fintech do Grupo Fictor.