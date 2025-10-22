Nesta quinta-feira, às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel - Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089) será palco de um encontro musical carregado de emoção, memória e afeto. O projeto Mistura Fina recebe a cantora e compositora

Dida Larruscain,

que apresenta o show inédito Sons de Casa, em que divide o palco com seu pai, Edinho Larruscain, e sua irmã, Eliana Larruscain, para juntos contarem - por meio da música - a história de suas vidas e da trajetória da família. A entrada é franca. Com um formato intimista, o espetáculo propõe um mergulho nas raízes musicais dos Larruscain, explorando os laços familiares que se entrelaçam às canções. O repertório traz composições autorais de Dida Larruscain como AfroBossa, Canção imperfeita de Edinho Larruscain, além de músicas de artistas que marcaram momentos significativos da vida da família, como Milton Nascimento, Djavan, entre outros.

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do

Hotel Praça da Matriz

(HPM) recebe às 17h desta quarta-feira mais uma edição da Roda de Cultura, propondo uma conversa descontraída entre o público e figuras-chave dos mais variados segmentos. O convidado da vez é Marco Aurélio Biermann Pinto, pesquisador da trajetória do pintor, desenhista e gravurista porto-alegrense Pedro Weingärtner (1853-1929). Intitulada Pedro Weingärtner por detrás da tela, a atividade terá como foco aspectos menos conhecidos da vida e obra de Weingärtner, que circulou pela efervescente cena cultural europeia da virada do século XIX para o XX, pintando na Alemanha, Itália e França. A entrada é gratuita, porém com vagas limitadas, mediante reserva por meio do whatsapp (51) 98595-5690.

O Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) recebe a exposição itinerante

Agroecologia no sertão:

narrativas, etnografia e quadrinhos. A mostra é promovida pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e busca, por meio das histórias em quadrinhos, ajudar a promover uma agricultura sustentável e uma alimentação saudável. A entrada é franca, e a visitação vai até 15 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 19h. Com direção artística de Elize Ducange, a cenografia conta com três espaços interligados e em diálogo, inspirados no livro de quadrinhos Sertão: agroecologia, resistência e fé (2025), do antropólogo Sébastien Carcelle e do desenhista Laurent Houssin. Desde setembro, a exposição percorre o País em comemoração ao bicentenário da cooperação bilateral França-Brasil. Já passou por Curitiba e Recife e, até dezembro, poderá ser vista também em Itati e São Paulo.