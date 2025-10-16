RIO GRANDE DO SUL
Ícone: sol e raios
Máxima: 30°C
Mínima: 10°C
Áreas de instabilidade tomam conta da Metade Norte e Oeste do Estado
com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. Há potencial de
ocorrência de granizo e muitos raios. A quantidade de chuva será irregular,
porém em alguns pontos o volume poderá ser alto, especialmente no Oeste.
Já na Metade Sul o potencial de chuva é menor e o sol predomina. A
temperatura mínima ficará alta com marcas ao redor de 15 a 17°C. No
entanto, nos campos de cima da serra o dia poderá começar frio com 3°C.
Com relação as máximas, a previsão é de marcas na faixa de 28 a 30°C em
partes do Centro/Leste. Já no Oeste onde chove desde cedo com muitas
nuvens a temperatura sobe menos com previsão de máxima ao redor de 24
a 26°C.
PORTO ALEGRE
Ícone: Sol e chuva
Máxima: 27°C
Mínima:16°C
O sol predomina e fica abafado durante a tarde. De forma muito isolada e
falhada poderá ocorrer chuva passageira. Em vários pontos da Grande POA
sequer irá chover. Já na sexta e no sábado as condições de chuva aumentam
e poderá chover moderado a forte em pontos isolados.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
SEX SAB DOM SEG TER
Nuvens/chuv
a
chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva
24 21 19 22 27
19 18 13 11 17
Ícone: sol e raios
Máxima: 30°C
Mínima: 10°C
Áreas de instabilidade tomam conta da Metade Norte e Oeste do Estado
com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. Há potencial de
ocorrência de granizo e muitos raios. A quantidade de chuva será irregular,
porém em alguns pontos o volume poderá ser alto, especialmente no Oeste.
Já na Metade Sul o potencial de chuva é menor e o sol predomina. A
temperatura mínima ficará alta com marcas ao redor de 15 a 17°C. No
entanto, nos campos de cima da serra o dia poderá começar frio com 3°C.
Com relação as máximas, a previsão é de marcas na faixa de 28 a 30°C em
partes do Centro/Leste. Já no Oeste onde chove desde cedo com muitas
nuvens a temperatura sobe menos com previsão de máxima ao redor de 24
a 26°C.
PORTO ALEGRE
Ícone: Sol e chuva
Máxima: 27°C
Mínima:16°C
O sol predomina e fica abafado durante a tarde. De forma muito isolada e
falhada poderá ocorrer chuva passageira. Em vários pontos da Grande POA
sequer irá chover. Já na sexta e no sábado as condições de chuva aumentam
e poderá chover moderado a forte em pontos isolados.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
SEX SAB DOM SEG TER
Nuvens/chuv
a
chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva
24 21 19 22 27
19 18 13 11 17