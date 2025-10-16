RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e raios

Máxima: 30°C

Mínima: 10°C

Áreas de instabilidade tomam conta da Metade Norte e Oeste do Estado

com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. Há potencial de

ocorrência de granizo e muitos raios. A quantidade de chuva será irregular,

porém em alguns pontos o volume poderá ser alto, especialmente no Oeste.

Já na Metade Sul o potencial de chuva é menor e o sol predomina. A

temperatura mínima ficará alta com marcas ao redor de 15 a 17°C. No

entanto, nos campos de cima da serra o dia poderá começar frio com 3°C.

Com relação as máximas, a previsão é de marcas na faixa de 28 a 30°C em

partes do Centro/Leste. Já no Oeste onde chove desde cedo com muitas

nuvens a temperatura sobe menos com previsão de máxima ao redor de 24

a 26°C.



PORTO ALEGRE

Ícone: Sol e chuva

Máxima: 27°C

Mínima:16°C

O sol predomina e fica abafado durante a tarde. De forma muito isolada e

falhada poderá ocorrer chuva passageira. Em vários pontos da Grande POA

sequer irá chover. Já na sexta e no sábado as condições de chuva aumentam

e poderá chover moderado a forte em pontos isolados.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

SEX SAB DOM SEG TER

Nuvens/chuv

a



chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva



24 21 19 22 27

19 18 13 11 17