fechamento

Biometano

A Bioo, plataforma de biossoluções voltada à transformação de resíduos orgânicos em produtos, deverá investir R$ 200 milhões em uma nova planta industrial no Rio Grande do Sul. Já atuante em Triunfo, na Região Metropolitana, a empresa planeja ampliar as operações para Passo Fundo, na Região Norte do Estado. Na cidade, serão tratados resíduos agroindustriais e produzidos biometano, CO2 biogênico e biofertilizantes. A unidade passo-fundense será instalada nas imediações da área da antiga Manitowoc. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o programa que pretende reduzir a fila de espera de benefícios como aposentadorias e auxílios. Segundo ofício, assinado pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Junior, a falta de recursos no Orçamento é a principal responsável pela interrupção do programa.

Educação

Os interessados em uma das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, poderão se inscrever no novo processo seletivo a partir do dia 23 até 30 de outubro. O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem no Diário Oficial da União (DOU) o edital com as regras. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Fies dentro do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Energia

A Eletrobras anunciou que vendeu toda a participação que tinha na Eletronuclear para a empresa Âmbar Energia, do Grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. De acordo com o fato relevante (comunicado destinado a investidores) da Eletrobras, a Âmbar pagará R$ 535 milhões pela participação societária. Além do valor, a empresa compradora se comprometeu a assumir as garantias prestadas pela Eletrobras em favor da Eletronuclear e a integralização das debêntures (títulos de dívida) acordadas com a União, no valor de R$ 2,4 bilhões.

Petróleo

A Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, é a primeira refinaria no Brasil certificada para produzir e comercializar combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) pela rota HEFA (Hydroprocessed Esters and Fat Acids) de coprocessamento, uma das rotas reconhecidas internacionalmente como uma solução estratégica para a descarbonização do setor aéreo, informou a estatal ontem.