desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira, com o espetáculo Tudo que cantei sou, que celebra seus 20 anos de carreira. A apresentação acontece às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). No show, de formato intimista, a artista interpretará canções do álbum Braseiro, além de outros sucessos que marcaram sua discografia, acompanhada dos músicos Alan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão). Um dos destaques do repertório é um bloco dedicado à produção musical feminina, com canções como Lavoura, de Teresa Cristina e Me erra, escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para a cantora, além de Juras, em homenagem a Rosa Passos, e Virada (Marina Íris e Manu da Cuíca) e Essa confusão (Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra), com vozes da nova cena do samba e do pop, respectivamente.

O Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Englert, 333) recebe nesta sexta-feira, às 18h, o lançamento do livro

No Tear da História, Maria Helena Lopes,

da pesquisadora e historiadora Juliana Wolkmer. A obra conta a trajetória de uma das primeiras e mais consagradas diretoras teatrais profissionais do Estado, criadora do Grupo Tear e professora da Ufrgs durante décadas, e inclui rico material fornecido diretamente pela família da encenadora. A obra estará à venda no local, pelo valor de R$ 70,00. Na mesma data e local do lançamento, será realizado o Seminário Mulheres na Direção, coordenado por Juliana Wolkmer e Silvana Rodrigues, que farão a abertura às 13h30min. Depois, haverá as mesas de debates Elas fizeram história: Maria Helena Lopes e Irene Brietzke, com Jezebel de Carli, Inês Marocco e Patrícia Fagundes (14h) e Na direção delas: nos palcos, nos blocos, nas escolas, com Júlia Ludwig, Mayura Matos e Guadalupe Casal (16h). Todas as atividades são gratuitas.

Em outubro, o Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028) apresenta o espetáculo teatral

Clarice & Nelson

- Um recorte biográfico a partir de entrevistas, dirigido por Helena Varvaki e Manoel Prazeres. A montagem, que conta com Carol Cezar e Marcos Pitombo nos papéis principais, ficará em cartaz no Grande Hall da Instituição, a partir desta sexta-feira até 26 de outubro, com sessões às 20h de sextas, e às 19h de sábados e domingos. Os ingressos custam R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira), via Sympla. Assinado por Rafael Primot e Franz Keppler o texto do espetáculo aborda debates, falas, ideias e divergências dos escritores Clarice Lispector e Nelson Rodrigues sobre o ofício, o sofrimento e a contribuição para a cultura. O encontro fictício se baseia em trechos reais de entrevistas concedidas pelos autores, com o objetivo de dar veracidade e força aos diálogos.