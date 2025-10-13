fechamento

ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Roma, na Itália, ontem, para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que será realizado hoje. O convite partiu do diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando Lula foi informado de que o Brasil saiu do Mapa da Fome. O País está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. Também nesta segunda-feira, o presidente brasileiro será recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.

Joe Biden

O ex-presidente dos EUA começou a fazer terapia de radiação e com hormônios como parte de uma nova fase do tratamento contra o câncer de próstata com o qual foi diagnosticado após deixar o cargo, disse a assessora de Biden, Kelly Scully. O democrata de 82 anos deixou a presidência em janeiro, após ter desistido de sua candidatura à reeleição meses antes, após um debate contra o republicano Donald Trump, em meio a preocupações dos eleitores quanto à sua idade e estado de saúde.

Balanço

A Camil Alimentos obteve lucro líquido de R$ 78,7 milhões no segundo trimestre fiscal de 2025, encerrado em agosto. O resultado representa queda 33,7% ante igual período do ano passado, quando a companhia registrou lucro líquido de R$ 118,8 milhões. A companhia atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 12,9% na mesma comparação, de R$ 287,6 milhões para R$ 250,6 milhões.

Estradas

O fluxo de veículos em estradas pedagiadas registrou um aumento de 2,3% em setembro de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024, de acordo com dados da ABCR e Tendências Consultoria. Este crescimento foi impulsionado por um avanço de 1,7% no tráfego de veículos pesados, enquanto o fluxo de veículos leves recuou 1,0% no mesmo período, possivelmente devido à correção após o forte crescimento de agosto.

Dumping

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) iniciou investigação por dumping em fios de aço - de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, de relaxação baixa ou normal - provenientes de Egito, Espanha e Malásia.De acordo com circular publicada no Diário Oficial da União (DOU), a análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de outubro de 2023 a setembro de 2024.Já o período de análise de dano à indústria nacional considerou o período de outubro de 2019 a setembro de 2024.