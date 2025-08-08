Resiliência é o tema da segunda exposição do projeto

Memorial das Águas

- Solidariedade e Reconstrução, com abertura neste sábado, a partir das 15h, na Praça da Alfândega. Localizado no coração de Porto Alegre e também palco da histórica enchente de 1941, até então a maior registrada na cidade, superada pela tragédia de maio de 2024, a iniciativa reacende o olhar coletivo sobre a dor, a empatia e a força de reconstrução. A visitação segue diariamente, a qualquer horário, até o dia 11 de setembro. Com a participação de 27 fotógrafos com seus olhares sensíveis, a mostra expõem 80 imagens que trazem não apenas a dor e a destruição, mas sobretudo a força coletiva que emergiu do desastre. Os registros documentam, emocionam e revelam perdas, mas também a potência da solidariedade. A exibição é aberta ao público e tem curadoria de Marcos Monteiro.

O aniversário de 35 anos do

Teatro Nilton Filho

(Grão Pará,179) é no dia 23 de agosto, mas durante todo o mês a casa organizou uma programação especial. Com a curadoria dos diretores Hyro Mattos e Nilton Filho, o teatro criou um calendário de espetáculos para crianças e adultos. A intenção é comemorar o aniversário de mais de três décadas reunindo algumas das peças da Cia de Teatro Construção e oportunizando que a data seja duplamente festejada, já que o teatro conseguiu se reerguer das mazelas da enchente graças à ajuda de amigos e um mutirão de limpeza de quase dois meses. A primeira atração é neste sábado, com a peça A Fada da Natureza, às 16h. Ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e podem ser adquiridos na bilheteria da casa.

Aos 90 anos,

Renato Aragão

vai estrear o novo espetáculo teatral Saltimbancos Trapalhões in Concert. O retorno de Didi aos palcos marca uma nova fase em sua trajetória artística, após um período de afastamento e da finalização de seu contrato com a Globo em 2020. Inspirado no filme de 1981, o musical será lançado na semana da criança - 9 a 15 de outubro - e conta com direção de Charles Möeller & Claudio Botelho. A produção também conta com a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira e o elenco confirmado inclui Letícia Colin, Marcelo Serrado, Lucinha Lins, Malu Rodrigues, Fernando Caruso, Adriana Garambone e o grupo infantil Dó Ré Mi. A montagem surge após a campanha Gigante da Cultura, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa será responsável por investir R$ 1 bilhão em cultura e tem como protagonista o próprio Renato Aragão.