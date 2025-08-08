fecha 7.8.25

Contrabando

O governador Eduardo Leite sancionou nesta quinta-feira (7) o Projeto de Lei nº 172/2024, de autoria do deputado estadual Elton Weber (PSB), que busca punir a comercialização de cigarros, vinhos e espumantes resultantes de contrabando, descaminho, falsificação, corrupção ou adulteração no Rio Grande do Sul. A fiscalização ficará a cargo da Receita Estadual, Procons e Vigilância Sanitária, que serão notificadas nos próximos dias. Estabelecimentos comerciais deverão fixar a Lei nº 16.326, já publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em lugar visível para o consumidor.

Exposição

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a ApexBrasil) promoverá entre os dias 11 e 13 de agosto uma exposição imersiva sobre a cadeia produtiva de aves e suínos do Brasil, no Pavilhão Brasileiro da Expo Osaka 2025, no Japão. Com curadoria da ABPA, a ação será composta por fotos, vídeos e publicações institucionais que destacam a qualidade, a sustentabilidade e o valor cultural dos alimentos produzidos no Brasil.



Primeira infância

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (Pnipi). A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Educação junto a estados e municípios, tem como objetivo garantir a proteção, o desenvolvimento integral e o pleno exercício de direitos a crianças até 6 anos de idade. A Pnipi busca integrar, de forma coordenada e intersetorial, políticas públicas voltadas à primeira infância, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação e igualdade racial.



Fundos

Os fundos de investimento apresentaram captação líquida de R$ 16,7 bilhões em julho, segundo a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O volume é inferior ao de junho, quando as entradas alcançaram R$ 36 bilhões. No acumulado do ano, os fundos têm captação líquida de R$ 25,9 bilhões. O patrimônio líquido da indústria está em R$ 9,7 trilhões.



Desmatamento

O bioma Amazônia registrou, ao longo dos últimos 12 meses, aumento de 4% nos alertas de desmatamento, emitidos em um total de 4.495 quilômetros quadrados (km²), contra 4.321 km² no período anterior. Apesar do crescimento, o resultado é o segundo menor da série histórica. A medição para o bioma Cerrado registrou queda de 20,8%, com alertas em um total de 5.555 km² contra 7.014 km² no período anterior.