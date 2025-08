Morreu neste sábado o ator

Mauricio Silveira,

aos 48 anos. Ele estava em coma induzido após tratar uma infecção decorrente de uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Pelo perfil dele no Instagram, familiares deram a notícia. O velório aconteceu no domingo, no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro. Mauricio Silveira atuou em novelas da TV Globo como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011), além de produções da Record, como Balacobaco (2012) e Reis (2022). A notícia sobre a internação veio à tona após o ator Theo Becker relatar os primeiros sintomas do amigo em um vídeo postado no Instagram no dia 26 de julho.

Reconhecido na cena musical como o 'embaixador' do gênero chamamé,

Raúl Barboza

retorna a Porto Alegre após seis anos para show nesta terça-feira, às 21h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). Acompanhado do guitarrista Benjamin Cíprian, Raúl promete uma noite repleta de emoções, interpretando uma seleção de seus próprios chamamés, que refletem a autenticidade do artista e a paixão que ele carrega pelo ritmo que é símbolo da cultura argentina. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e podem ser adquiridos via Sympla.

A próxima visita guiada à obra de restauro do

Teatro Bruno Kiefer,

na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), ocorre em 14 de agosto. Voltada a estudantes de arquitetura e interessados em conservação de patrimônio, a atividade será conduzida pelo arquiteto Joel Gorski, um dos responsáveis pelo projeto de restauro do espaço. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir desta segunda-feira, por meio do formulário disponibilizado no site e no perfil de Instagram da CCMQ. As vagas são limitadas. As visitas fazem parte da programação educativa do projeto Restauração do Teatro Bruno Kiefer. Além dessa atividade, a Casa está realizando uma série de oficinas e cursos gratuitos de educação patrimonial. O objetivo do projeto é promover a valorização, a compreensão e a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, entendido como o conjunto de bens, práticas, saberes e expressões que representam a identidade, a história e a memória da cidade.