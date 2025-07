fechamento

FGTS

A Caixa Econômica Federal deverá distribuir R$ 12,9 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 134 milhões de trabalhadores em 2025. O total corresponde a 95% do resultado obtido pelo fundo em 2024, que ficou em R$ 13,6 bilhões. Serão beneficiados trabalhadores de 235 milhões e contas que tinham saldo na conta em 31 de dezembro do ano passado. Com a distribuição, a rentabilidade do FGTS deverá ficar acima da inflação medida pelo IPCA, de 4,83% em 2024.

Petróleo

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou, por unanimidade, a revisão da metodologia usada para definir o Preço de Referência do Petróleo (PRP), usado como base para calcular os royalties e participações especiais pagos pelas empresas aos governos federal, estadual e municipal. A nova regra passa a valer a partir de 1º de setembro.

Celular

A popularização do celular no País bateu novo recorde. O Brasil encerrou 2024 com 167,5 milhões de pessoas de 10 anos ou mais com telefone móvel para uso pessoal, 88,9% desse contingente etário, revela o módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pnad Contínua, divulgado pelo IBGE.

Gás

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou para o próximo dia 5 de agosto o lançamento do novo desenho do vale-gás para famílias de baixa renda, beneficiando 17 milhões de famílias. Ele também mencionou o prazo de dezembro de 2027 para que esse total de famílias seja atingido.

Renúncia fiscal

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 10,093 bilhões em junho de 2025, valor menor do que o registrado no mesmo mês de 2024, quando ficaram em R$ 10,135 bilhões, a preços correntes. No acumulado de 2025, as desonerações totalizaram

R$ 60,786 bilhões, volume inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (R$ 62,220 bilhões, a preços correntes).

IOF

A Receita Federal informa que a arrecadação com o IOF em junho de 2025 foi de R$ 8,020 bilhões, um crescimento real de 38,83% ante o mesmo mês de 2024. O aumento é decorrente do aumento das alíquotas estabelecido por decreto presidencial.