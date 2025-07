No sábado, a Casa de Cultura Mario Quintana será palco do

Festival Elas por Elas,

evento que celebra o protagonismo de mulheres dentro da cultura hip hop do Rio Grande do Sul. Com o lema A voz que resiste, que luta e que zela, a atividade convida o público a vivenciar um território artístico, político e coletivo onde a cultura urbana se encontra a luta por representatividade, equidade e transformação social. O festival conta com uma programação artística diversa, que reúne slam, graffiti, batalhas de MCs, apresentações de breaking, shows, cypher e ballroom, em uma celebração que abarca os cinco elementos da cultura hip hop. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Mikaa, vice-campeã estadual de Slam e a ativista e formadora cultural Negra Jaque (foto), atual titular da Secretaria de Hip Hop do governo gaúcho. O evento acontece a partir das 9h e a entrada é franca.