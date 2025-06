Responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas da história do cinema, o maestro e compositor argentino

Lalo Schifrin

morreu, aos 93 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Combinando em suas composições elementos de jazz, música clássica, rock e música popular, Schifrin foi um dos responsáveis por redefinir o papel da trilha sonora em produções audiovisuais, transformando a "música de fundo" em elemento narrativo e, por vezes, quase um personagem à parte das produções. Sua obra mais famosa é o tema de abertura da série Missão Impossível, que marcou a televisão dos anos 1960 e depois reconquistou o público no cinema, na série de filmes estrelados por Tom Cruise. Ele também compôs para filmes como Bullitt (1968), Dirty Harry (1971), Horror em Amityville (1979) e a série de filmes Hora do Rush, a partir de 1998. Ele também escreveu música para séries de sucesso na TV norte-americana, como Starsky and Hutch e Glitter. O maestro conquistou vários prêmios durante a carreira, incluindo quatro Grammy e um Oscar honorário em 2018.

Nesta segunda-feira, às 12h30min, o duo

Monteboedo

sobe ao palco do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) para participar da próxima edição do projeto Solo Piano. O recital é gratuito e aberto ao público. O grupo, formado pela uruguaia Mariana Airaudo e pelo argentino Matias Chapiro, explora gêneros como o tango argentino e o candombe uruguaio, misturando obras acadêmicas e peças do folclore e da música popular, prezando pela sensibilidade interpretativa e pela conexão com o público. Com carreiras sólidas e experiência na música de câmara, os dois instrumentistas do Monteboedo conseguiram se consolidar como grandes figuras do piano na América Latina. O nome do dueto é uma fusão entre a cidade de Montevidéu, onde reside Mariana, e o bairro Boedo em Buenos Aires, moradia de Chapiro.

A exposição

Paisagens de

Porto Alegre,

de Erico Santos, é a nova atração que passa a ocupar os espaços da Galeria Bublitz (av. Neusa Goulart Brizola, 143). A mostra, que permanece em cartaz até 26 de julho, reúne uma série de pinturas em óleo do artista, que desde 2013 se dedica a retratar cenários que encontra na capital gaúcha. A visitação é de segundas às sextas, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 13h. Caracterizada como uma verdadeira carta de amor a Porto Alegre, a mostra retrata algumas das mais importantes paisagens que são verdadeiras marcas da cidade, como a Praça da Alfândega, o Parque Marinha do Brasil, o Museu Iberê Camargo, a Fonte Talavera, o Mercado Público e diversas outras.