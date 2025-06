fechamento

Mentes Brilhantes

Porto Alegre sediará amanhã a 4ª edição da Conferência Mentes Brilhantes, a partir das 16h, no Auditório Araújo Vianna. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 157. Empresas interessadas em adquirir entradas para seus colaboradores contam com condições especiais e descontos exclusivos. Serão mais de 3.500 empreendedores e empreendedoras em um ambiente propício a conexões e novas oportunidades de negócios. Uma das plataformas do ecossistema empreendedor no Brasil, idealizada pelo Grupo Mentes Brilhantes, apresenta o tema: Tendências que constroem o futuro e estratégias que impulsionam negócios.

Invest RS

Com a presença do governador Eduardo Leite, o escritório da Invest RS, agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, será inaugurado hoje, em São Paulo. Em seis meses de funcionamento, a instituição realizou um total de 482 contatos com empresas, entidades e embaixadas com oportunidades de negócios para o Estado. Um total de 32 projetos estão em gerenciamento pela carteira da agência, que, se confirmados, poderão resultar em R$ 5 bilhões em investimentos e na geração de cerca de 4.466 empregos.

Competitividade

Mesmo com o avanço de quatro posições em ranking global de competitividade, o Brasil continua entre os últimos colocados. Neste ano, o País aparece na 58ª posição entre 69 nações avaliadas pelo Institute for Management Development (IMD), em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). O levantamento mostra que a melhora foi impulsionada por fatores conjunturais, como o aumento do investimento direto estrangeiro e da geração de empregos, mas que o Brasil ainda está distante de reformas estruturais que sustentem seu desenvolvimento em longo prazo.

Crédito

A procura por financiamento no Brasil caiu 2% em abril após queda de 3,9% em março, mostra o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC). Já em relação a abril de 2024, o indicador cresceu 2,6%.

Nota Fiscal Gaúcha

Falta um mês para o fim do prazo de resgate dos prêmios da rodada atual do Receita Certa, modalidade de cashback do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Até 22 de julho, os cidadãos contemplados devem solicitar o recebimento - caso não o façam, perderão os valores a que têm direito. Mais de R$ 20,1 milhões ainda não foram reivindicados por 1,8 milhão de pessoas.