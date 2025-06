Até o dia 26 de outubro, a exposição coletiva

O corpo na linha de borda

fica aberta para visitação gratuita na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A mostra, realizada anteriormente no Museu Municipal de Arte de Curitiba, reúne obras de artistas paranaenses, que carregam como fio condutor a exploração dos limites do corpo humano, objeto de estudo abordado como espaço de transformação e resistência. Baseados em práticas têxteis, os trabalhos articulam linguagens artísticas para propor reflexões sobre uma série de vivências do corpo, como o prazer, o silêncio, a dor e o cansaço. Com o objetivo de aproximar os artistas do público, O corpo na linha de borda convida os visitantes a participarem ativamente dos processos coletivos e contínuos de criação das obras.

Projeto idealizado pela E12 Records com o objetivo de auxiliar e impulsionar carreiras no cenário musical do Rio Grande do Sul, o

Alavanca Lab

inicia nesta semana sua edição de 2025. Até o dia 18 de julho, artistas de todo o Estado que tenham interesse em participar desse novo ciclo poderão se inscrever gratuitamente através de um formulário disponível no site da iniciativa. Junto da inscrição, é necessário enviar uma demo de alguma canção autoral inédita, que pode variar desde uma gravação simples, de voz e violão feita no celular, até um registro de ensaio. Os selecionados receberão a oportunidade de participar de três oficinas com profissionais da área da música, além de uma série de imersões nos estúdios da Fábrica do Futuro e da E12 Records, onde cada artista terá uma composição sua gravada e posteriormente lançada em todas as plataformas de streaming.

Os músicos

Raul Ellwanger, Daniel Wolff e Fernanda Krüger

vão juntar seus talentos mais uma vez em um concerto nesta quarta-feira, 20h, no teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). O espetáculo marca o lançamento de seu primeiro disco conjunto Na Rua da Margem, e também representa o reencontro de Ellwanger com o público e o seu retorno aos palcos, após seis anos afastado. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no Sympla. O álbum, que agora será apresentado ao vivo, foi gravado em 2020, ainda durante a pandemia, e lançado em formato digital em 2021. Mesclando sonoridades, Na Rua da Margem perpassa ritmos como chamamé e candombe, misturados em canções que alternam entre lirismo, romantismo e solos de violão.