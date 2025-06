Um dos maiores galãs da televisão brasileira,

Francisco Cuoco

morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos. A informação foi confirmada pela família do ator, que estava internado no Albert Einstein, em São Paulo, há cerca de 20 dias. Ele sofria complicações de saúde causadas pela idade e por um ferimento que infeccionou, segundo sua irmã, Grácia, com quem morava. O ator nasceu em novembro de 1933 em uma família pobre do Brás, na capital paulista. Sua estreia no teatro foi em 1958, ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Britto (1923-2011), na peça A Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso. No ano seguinte, participou da formação da companhia Teatro dos Sete. Paralelamente ao trabalho nos palcos, começou a fazer teleteatro na TV Tupi e, em 1964, estrelou sua primeira novela, Marcados Pelo Amor, de Walther Negrão e Roberto Freire, na TV Record. Cuoco construiu sua carismática identidade com uma galeria de personagens marcados pela voz grave e rouca, olhares sedutores, virilidade e um leve traço noir no jeito de falar. Esse perfil fez de Cuoco um dos grandes nomes da história da TV brasileira. Em 1968, fez pela primeira vez par romântico com a atriz Regina Duarte em Legião dos Esquecidos, na TV Excelsior. Os dois reapareceram como casal em outros títulos, entre elas, Selva de Pedra (1972), um dos maiores sucessos de audiência da Globo. Outros personagens carismáticos incluem Carlão, taxista de Pecado Capital (1975), e o charlatão Herculano Quintanilha, em O Astro (1977), de Janete Clair - ele também atuaria na nova versão da trama, em 2011, em um papel secundário. O ator também fez jornada dupla em outra novela de sucesso, O Outro (1987), de Aguinaldo Silva, na qual interpretava dois papéis: o empresário Paulo Della Santa e seu sósia, Denizard de Mattos. No cinema, atuou em filmes como Traição (1998), de José Henrique Fonseca e Arthur Fontes, Gêmeas (1999), de Andrucha Waddington, e Um Anjo Trapalhão (2000), de Alexande Boury e Marcelo Travesso. Também arriscou-se como cantor, gravando o disco romântico Soleado (1975) e o CD Paz Interior, com 16 orações católicas. Cuoco deixa três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana, além da esposa Thaís Rodrigues, com quem começou a se relacionar aos 75 anos.

A banda

Cachorro Grande

volta a se reunir no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 985) às 22h deste sábado. Desta vez, o espetáculo é realizado em celebração aos 20 anos do lançamento de Pista Livre, disco que consolidou o grupo como referência do rock nacional. Ingressos a partir de R$ 55,00 no Sympla. O grupo subirá ao palco com a sua formação clássica, com os fundadores Beto Bruno nos vocais, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel "Boizinho" Azambuja na bateria e Pedro Pelotas nos teclados, além do baixista Eduardo Barretto, como convidado especial. Além de todas as faixas de Pista Livre, o repertório da apresentação também deve incluir outros hits mais recentes do grupo, como Você não sabe o que perdeu, Velha Amiga e Desentoa.