Morreu na madrugada de domingo, o sambista

Ubirajara Félix do

Nascimento,

de 88 anos, mais conhecido como Bira Presidente. Ele foi fundador do bloco Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal. O artista, que estava no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, lutava contra um câncer de próstata e tinha Alzheimer. "Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira", publicaram em nota conjunta os dois grupos de samba criados por ele. "Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", completa o texto. Bira Presidente deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua. O velório será no Cemitério Jardim da Saudade, Rio de Janeiro, nesta segunda-feira.

O CHC Santa Casa (Independência, 75) recebe o lançamento do romance

Maya,

da escritora Hilda Simões Lopes, nesta terça-feira. Às 18h, a autora se encontra com os convidados Antônio Carlos Côrtes e Maria do Carmo Campos e, às 19h, realiza uma sessão de autógrafos aberta ao público, seguida de apresentação musical do pianista Wyl Fernandez. O romance acompanha a história de Maya, uma adolescente escravizada que, ao fugir, é amparada por um grupo de mulheres no interior do Rio Grande do Sul. A partir desse encontro, a jovem começa a se inspirar nessas figuras femininas, que produzem lutas revolucionárias e atuam na reivindicação de direitos humanos.

Para homenagear a semana do Dia dos Namorados, o cantor

Belo

trouxe a sua nova turnê ao Pavilhão de Exposições do Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Com direito a casamento na plateia e tributos memoráveis, o show Belo In Concert aconteceu no sábado e levou cerca de 11 mil fãs do pagodeiro a celebrar o amor com canções recheadas de romantismo, que marcaram a história do ritmo e do artista. Com um corpo de dançarinas e uma banda digna de orquestra, a apresentação iniciou às 23h15min mostrando a que veio. Todos em traje de gala, carregados de brilho e uma estrutura de luzes imponente. Após uma breve abertura instrumental, as dançarinas anunciaram o cantor, que apareceu aos fãs vestindo um blazer cravejado de pedrarias, cantando a clássica Perfume, um de seus maiores sucessos. Os admiradores do pagodeiro se declararam através de suas músicas, todos em uníssono, parafraseando as letras de Pura Adrenalina, Reinventar e Supera. Além de suas composições, o show teve músicas do Rei Roberto Carlos, Tim Maia e Chitãozinho e Xororó, escolha sob medida para manter o clima romântico do dia 12 de junho. Leia a resenha completa, assinada por Amanda Flora e com fotos de Tânia Meinerz, no site do Jornal do Comércio.